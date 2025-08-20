جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف تفاصيل عملية "خان يونس" ضد قواته

وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيفي ديفرين، إن جيش الاحتلال يعمل على تخوم مدينة غزة ضمن عمليات مركبات جدعون، مؤكدًا أن المرحلة الثانية من العملية بدأت بأوامر من المستوى السياسي.

وأكد المتحدث العسكري الإسرائيلي، خلال تصريحات إعلامية، اليوم، أن 15 مقاتلا فلسطينيا هاجموا قوات الجيش في خان يونس بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.

وأوضح إيفي ديفرين، أن هناك مقاتلون آخرون شاركوا في عملية خان يونس، مؤكدًا إصابة جندي بجروح بالغة في الهجوم على قوات الجيش في خان يونس.

وأعلن المتحدث العسكري، تحييد 9 مقاومين ممن هجموا على القوات في خان يونس، مؤكدًا على وجود قوات الاحتلال في ضواحي مدينة غزة وأنه سيتم تعمق العمليات العسكرية من خلال قوات النخبة.

وأشار المتحدث الإسرائيلي، إلى أن قوات الاحتلال رصدت المقاومين أثناء خروجهم من الأنفاق في خان يونس وتم التعامل معهم، كما يجري تحقيق موسعًا بشأن هذا الحدث الأمني.

ولفت المتحدث العسكري، إلى أن هناك سيطرة شبه كاملة للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، وأن قوات حماس تتمركز الآن في معقلها بالمدينة.

ومن جانبه، قال قائد سرية في لواء كفير بالجيش الإسرائيلي، إن المواجهات في خان يونس دارت وجها لوجه والجيش استعان بسلاح الجو، لأن أكثر من 11 مقاوما فلسطينيا أطلقوا على القوات النار وصواريخ مضادة للدروع.