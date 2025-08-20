إعلان

إسرائيل تعلن موافقتها النهائية على مشروع استيطاني من شأنه تقسيم الضفة الغربية

03:06 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

إسرائيل

تل أبيب - (أ ب)

أعلنت إسرائيل موافقتها النهائية على مشروع استيطاني مثير للجدل في الضفة الغربية المحتلة، من شأنه تقسيم المنطقة إلى شطرين بصورة فعلية، ويقول عنه الفلسطينيون ومنظمات حقوقية إنه قد يدمر خطط إقامة دولة فلسطينية في المستقبل.

وظل تطوير المستوطنات في منطقة "إي1"، وهي مساحة من الأرض المفتوحة الواقعة شرق القدس، قيد الدراسة لأكثر من عقدين، إلا أنه تم تجميده بسبب ضغوط أمريكية خلال الإدارات السابقة.

وحصل المشروع اليوم الأربعاء، على الموافقة النهائية من لجنة التخطيط والبناء، بعد رفض آخر الالتماسات التي كانت مقدمة ضده في السادس من أغسطس الجاري.

إسرائيل الضفة الغربية تل أبيب
