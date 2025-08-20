وكالات

ألقت السلطات الأميركية القبض على توم أرتيوم ألكسندروفيتش، رئيس قسم في المديرية الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل، خلال عملية أمنية سرية استهدفت مستخدمي الإنترنت المتورطين في استغلال الأطفال جنسيًا.

وأفادت قناة (8 نيوز ناو) المحلية في لاس فيغاس أن ألكسندروفيتش كان قد تحدث عبر الإنترنت مع ضابط متخفٍ في صورة مراهق قبل اعتقاله، وتم توقيفه لدى وصوله إلى مكان متفق عليه للقاء، حيث قال للشرطة إنه أعتقد أنه يتحدث مع شاب يبلغ 18 عامًا، وتشير وثائق الشرطة إلى أن ألكسندروفيتش اعترف بأنه شعر بالحرج من اعتقاله، وأنه تحدث عن "إحضار الواقي الذكري" بناءً على دفع الفتاة الوهمية في المحادثات.

وبحسب سجلات المحكمة التي اطلعت عليها رويترز، فقد دُفعت كفالة قيمتها 10 آلاف دولار في 7 أغسطس بمركز احتجاز هندرسون في نيفادا، وأُفرج عنه بقرار قضائي حتى تُعقد جلسة محاكمته المقررة في 27 أغسطس.

ومن جانبها أكدت وزارة الخارجية الأميركية في بيان نشرته على منصة (إكس)، أن ألكسندروفيتش، وهو مواطن إسرائيلي، اعتُقل في لاس فيغاس بتهمة التحرش الجنسي بقاصر عبر الإنترنت، مشددة على أنه لم يطلب الحصانة الدبلوماسية، وأن أي ادعاءات بتدخل الحكومة الأميركية في إطلاق سراحه "باطلة".

ويأتي البيان ردًا على تكهنات أثارتها تعليقات على الإنترنت، من بينها تصريحات لعضوة الكونغرس الجمهورية مارغوري تايلور غرين، التي زعمت أن الحكومة الأميركية أطلقت سراح "موظف إسرائيلي متورط في التحرش الجنسي بالأطفال يعمل تحت إمرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية في الأيام الأخيرة أن ألكسندروفيتش عاد إلى إسرائيل بعد الإفراج عنه، فيما اكتفى مكتب نتنياهو بالقول إن "موظفًا حكوميًا" استجوبته السلطات الأمريكية خلال إقامته، وقد عاد "في الموعد المحدد"، فيما ذكر موقع واي نت أن المسؤول الإسرائيلي يقضي إجازة من عمله بقرار مشترك مع إدارة الأمن السيبراني.

ووصفت الوثائق الرسمية ألكسندروفيتش بأنه "رئيس قسم الدفاع التكنولوجي" في المديرية الوطنية للأمن السيبراني، بينما أظهرت منشوراته على "لينكد إن" وجوده في لاس فيغاس مطلع أغسطس لحضور مؤتمر خاص بالأمن السيبراني.

وشملت العملية الأمنية التي قادت إلى اعتقاله ثمانية رجال آخرين، بينهم نيل هاريسون كريسي (46 عامًا)، قس في كنيسة "لاس فيغاس ريدمبشن"، الذي كان يعتقد أنه سيلتقي بصبي عمره 14 عامًا، وقد استقال من منصبه بعد الإفراج عنه بكفالة مماثلة قدرها 10 آلاف دولار.

وقالت شرطة منطقة لاس فيغاس إن جميع الموقوفين في العملية نُقلوا إلى السجن بعد اعتقالهم، مشيرة إلى أن التهم الموجهة لهم تشمل "إغراء طفل عبر الإنترنت لأغراض جنسية"، وهي جريمة تصل عقوبتها في ولاية نيفادا إلى السجن من سنة إلى عشر سنوات.