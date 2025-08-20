لخفض التصعيد.. وزير الخارجية السوري يلتقي وفدًا إسرائيليًا في باريس

وكالات



التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في باريس وفدًا إسرائيليًا لبحث عدد من الملفات المتعلقة بخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وقالت "سانا"، إن النقاشات تركزت على وقف التدخل في الشأن السوري الداخلي، وتعزيز الاستقرار في الجنوب السوري، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وإعادة تفعيل اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 بما يضمن وقف التوغلات الإسرائيلية والأعمال القتالية في الأراضي السورية.

وذكرت الوكالة، أن هذه المحادثات تتم بوساطة أمريكية، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار "الجهود الدبلوماسية الأمريكية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها".

ووفقًا لموقع "واينت" العبري، فإن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، التقى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، والمبعوث الأمريكي، توم باراك، في باريس، مشيرًا إلى أن الاجتماع جاء لمناقشة إنشاء ممر إنساني إلى معقل الدروز في السويداء.

وأضاف الموقع العبري، أنه سبق لقاء ديرمر والشيباني وباراك، الذي عُقد الاثنين في باريس، اجتماع تحضيري في الأردن الأسبوع الماضي، بحضور الشيباني وباراك ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وفي أواخر يوليو الماضي، استضافت باريس اجتماعًا بين وزير الخارجية السوري ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، فيما كشفت مصادر دبلوماسية عن لقاءات مباشرة أخرى عُقدت بين الجانبين في العاصمة الأذربيجانية باكو.







