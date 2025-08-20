

وكالات

يوقع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في موسكو اتفاقية بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة.

ويجري لافروف محادثات مع الصفدي في موسكو اليوم الأربعاء، لمواصلة تطوير العلاقات الروسية الأردنية الودية تقليديا، حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية التي اكدت أن اللقاء "يولي اهتماما خاصا بالتعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والإنساني بين البلدين.

ويموجب الاتفاق، يستطيع الروس التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول إلى الأردن لمدة تصل إلى شهر عند الوصول إلى المطار، بتكلفة 40 دينارا أردنيا حوالي 56 دولارا أمريكيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى أن توقيع الاتفاقية سيسهم في زيادة التبادلات الإنسانية والسياحية، وتوسيع علاقاتنا التجارية مع الأردن.

ووافق مجلس الوزراء الأردني على اتفاقية مع الاتحاد الروسي بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة للسياح من كلا البلدين في إطار تعزيز التعاون الثنائي.

وقد وافق رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين على مسودة الاتفاقية في مايو.

وتنص الاتفاقية على إعفاء الرحلات السياحية من متطلبات التأشيرة لمدة لا تزيد عن 30 يوما، على ألا تتجاوز مدة الإقامة الإجمالية 90 يوما خلال العام.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن لافروف والصفدي سيتبادلان وجهات النظر حول قضايا دولية وإقليمية، مع التركيز على أزمات في الشرق الأوسط وحلها بالطرق السياسية والدبلوماسية.

وأكدت الدائرة الدبلوماسية الروسية، أن زيارة الصفدي إلى روسيا ستعمل على تعزيز الشراكة المتعددة الأوجه بين روسيا والأردن وستساهم في تكثيف الجهود المشتركة من أجل ضمان السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط.