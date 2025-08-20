ترامب: بوتين وزيلينسكي يرتبان لعقد اجتماع لبحث إنهاء الحرب



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي يرتبان لعقد اجتماع لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف ترامب: "إنهما يعدان لذلك"، مضيفا: "أن القتل في الحرب يجب أن يتوقف"، وفقا للغد.

وأجرى حلفاء أوكرانيا محادثات في إطار ما يسمى تحالف الراغبين الثلاثاء، وناقشوا فرض عقوبات إضافية لزيادة الضغط على روسيا.

واتفق التحالف أيضا على أن تلتقي فرق التخطيط مع نظرائها في الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة للمضي قدما في خطط الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وقال مسؤولون، إن من المتوقع اجتماع القادة العسكريين لحلف شمال الأطلسي الأربعاء لمناقشة مسألة أوكرانيا، ومن المتوقع أيضا حضور الجنرال الأمريكي دان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة الاجتماع عبر الإنترنت.

وعلى الرغم من قول ترامب إن بوتين طلب عقد اجتماع ثنائي مع زيلينسكي، لم تقدم روسيا أي التزام صريح بعقد لقاء بينهما.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الثلاثاء، إن موسكو لا ترفض أي صيغ لمناقشة السلام في أوكرانيا ولكن أي لقاء بين رئيسي البلدين يجب أن يتم التحضير له بأقصى درجات الدقة.

وقال بوتين، إن روسيا لن تتسامح مع وجود قوات من حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا.

ولم يظهر بوتين أيضا أي علامة على التراجع عن مطالبته بمبادلة أراض، بما في ذلك الأراضي التي لا تخضع لسيطرة روسيا العسكرية، وذلك في أعقاب قمته مع ترامب يوم الجمعة في ولاية ألاسكا الأمريكية.