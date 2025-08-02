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سموتريتش: هدف حماس من نشر فيديوهات الأسرى هو التلاعب بمشاعرنا وتمزيق قلوبنا

11:54 م السبت 02 أغسطس 2025

بتسلئيل سموتريتش

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وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن هدف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من نشر مقاطع الفيديو للأسرى هو "التلاعب بمشاعرنا وتمزيق قلوبنا للضغط علينا من أجل الاستسلام ووقف الحرب".

وأضاف وزير المالية الإسرائيلي في تصريحات له أن الرد المناسب على هذه "الإساءات هو الإبادة الكاملة للعدو وإعادة جميع المختطفين دون قيد أو شرط".

ونشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، أمس الجمعة، مقطع فيديو من داخل أنفاق المقاومة في غزة، يتضمن رسالة حول أوضاع الجنود الإسرائيليين الأسرى، وسط استمرار الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وأوضحت القسام في الفيديو أن "الأسرى الجنود يتناولون الطعام والشراب نفسه الذي يتناوله أهل غزة، ويعيشون ظروف الحصار ذاتها"، محمّلة حكومة الاحتلال مسؤولية معاناتهم بسبب تعنتها ورفضها إتمام صفقة تبادل.

وأظهر المقطع أحد الأسرى الإسرائيليين جالسا على سرير في غرفة ضيقة، وقد بدت على ملامحه علامات الجوع وسوء التغذية، حيث ظهر بأضلاع بارزة بشكل واضح نتيجة فقدانه الوزن بشكل كبير.

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بتسلئيل سموتريتش حماس وزير المالية الإسرائيلي كتائب القسام الجنود الإسرائيليين الأسرى
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