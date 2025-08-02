وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن هدف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من نشر مقاطع الفيديو للأسرى هو "التلاعب بمشاعرنا وتمزيق قلوبنا للضغط علينا من أجل الاستسلام ووقف الحرب".

وأضاف وزير المالية الإسرائيلي في تصريحات له أن الرد المناسب على هذه "الإساءات هو الإبادة الكاملة للعدو وإعادة جميع المختطفين دون قيد أو شرط".

ونشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، أمس الجمعة، مقطع فيديو من داخل أنفاق المقاومة في غزة، يتضمن رسالة حول أوضاع الجنود الإسرائيليين الأسرى، وسط استمرار الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وأوضحت القسام في الفيديو أن "الأسرى الجنود يتناولون الطعام والشراب نفسه الذي يتناوله أهل غزة، ويعيشون ظروف الحصار ذاتها"، محمّلة حكومة الاحتلال مسؤولية معاناتهم بسبب تعنتها ورفضها إتمام صفقة تبادل.

لا يوجد طعام، وكل يوم يمر يضعف جسدي أكثر وأقترب من الموت".. كتائب القسام تبث مقطعا مصورا للأسير الإسرائيلي في #غزة أفيتار دافيد#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/i5aayCUDnz — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 2, 2025

وأظهر المقطع أحد الأسرى الإسرائيليين جالسا على سرير في غرفة ضيقة، وقد بدت على ملامحه علامات الجوع وسوء التغذية، حيث ظهر بأضلاع بارزة بشكل واضح نتيجة فقدانه الوزن بشكل كبير.