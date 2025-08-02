إعلان

رئيس الأركان الإسرائيلي يلغي زيارته لوشنطن ويشترط وقفًا دائمًا للنار بغزة

11:14 م السبت 02 أغسطس 2025

إيال زامير رئيس أركان الجيش الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، السبت، إن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير ألغى زيارته المقررة إلى واشنطن الثلاثاء المقبل والتي كان من المقرر أن يلتقي خلالها شخصيات رفيعة.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن زامير ربط توجهه إلى الولايات المتحدة بتحقيق وقف إطلاق نار دائم في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصادر، إن إسرائيل أمام أسبوع مصيري ستتخذ فيه قرارات استراتيجية ستغير وجه الحرب.

وأكدت المصادر، أن هناك مخاوف من صدام محتمل بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل.

ونقلت هيئة البث العبرية عن مصادر، قولها إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحفظ على تحركات القيادة السياسية وغير راض عن نية توسيع المناورات بغزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير وقف إطلاق نار دائم في غزة واشنطن إسرائيل جيش الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الخارجية: رفض إسرائيل لحل الدولتين يمنحها ضمنيًا حق الفيتو على إقامة الدولة الفلسطينية

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان