وكالات

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، السبت، إن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير ألغى زيارته المقررة إلى واشنطن الثلاثاء المقبل والتي كان من المقرر أن يلتقي خلالها شخصيات رفيعة.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن زامير ربط توجهه إلى الولايات المتحدة بتحقيق وقف إطلاق نار دائم في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصادر، إن إسرائيل أمام أسبوع مصيري ستتخذ فيه قرارات استراتيجية ستغير وجه الحرب.

وأكدت المصادر، أن هناك مخاوف من صدام محتمل بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل.

ونقلت هيئة البث العبرية عن مصادر، قولها إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحفظ على تحركات القيادة السياسية وغير راض عن نية توسيع المناورات بغزة.