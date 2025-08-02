حماس: زيارة ويتكوف لغزة مسرحية لتضليل الرأي العام وتلميع صورة إسرائيل

وكالات

قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في بيان، السبت، إن زيارة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى مراكز توزيع المساعدات لا تعدو كونها مسرحية معدة مسبقًا لتضليل الرأي العام وتلميع صورة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت حماس، أن هدف زيارة ويتكوف إلى مراكز توزيع المساعدات منح الاحتلال غطاء سياسيا لإدارة التجويع واستمرار عمليات قتل الأطفال والمدنيين في غزة، مضيفة "تصريحات ويتكوف المضلّلة بالتوازي مع محاولة إظهار سلمية توزيع المساعدات تكذّبها حقائق الميدان مع سقوط أكثر من 1300 شهيد من المجوعين".

وأشارت حماس، إلى أن الإدارة الأمريكية شريك كامل في جريمة التجويع والإبادة الجماعية التي تقع على مرأى ومسمع العالم أجمع، داعية الولايات المتحدة إلى تحمّل مسؤوليتها التاريخية والمضيّ نحو اتفاق لوقف إطلاق النار يُفضي إلى وقف العدوان وانسحاب جيش الاحتلال ورفع الحصار.

وشددت حماس، على أن المقاومة وسلاحها استحقاق وطني وقانوني ما دام الاحتلال قائما وقد أقرته المواثيق والأعراف الدولية، مؤكدة أنه لا يمكن التخلي عن المقاومة وسلاحها إلا باستعادة حقوقها الوطنية كاملة وفي مقدمتها الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وأضافت حماس: "تعليقا على ما نقل عن ويتكوف من أن الحركة أبدت استعدادها لنزع السلاح نؤكد أن المقاومة وسلاحها استحقاق وطني وقانوني ما دام الاحتلال قائما".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أخبر عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة أن حركة حماس مستعدة لنزع سلاحها.

وأوضحت الصحيفة أن ويتكوف عقد لقاء مع عائلات الأسرى في القطاع خلال احتجاج لهم في ساحة الأسرى بتل أبيب اليوم السبت.