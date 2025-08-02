تايلاند توافق على حضور مراقبين دوليين اجتماع لجنة الحدود مع كمبوديا

بانكوك- (د ب أ)

وافقت تايلاند بشكل رسمي على السماح لمراقبين دوليين بحضور الاجتماع الاستثنائي المقبل للجنة الحدود العامة مع كمبوديا، المقرر عقده في الفترة من الرابع حتى السابع من أغسطس في ماليزيا.

وفي رسالة رسمية، ردا على نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الكمبودي، الجنرال تيا سيها، أكد نائب وزير الدفاع التايلاندي، الجنرال ناتافون ناركفانيت قبول تايلاند للاقتراح بحضور ممثلين من ماليزيا-بوصفها الرئيس الحالي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)- بالإضافة إلى مراقبين من الولايات المتحدة والصين، الذين يقدمون المساعدة بشكل نشط منذ 28 يوليو، حسب صحيفة خمير تايمز اليوم السبت.

وأضاف الجنرال ناتافون "مشاركتهم ستكون في السابع من أغسطس 2025 وهو يوم الاجتماع الاستثنائي للجنة الحدود العامة".

وكانت تايلاند وكمبوديا قد أعلنتا أنهما تجهزان لزيارات حدودية منفصلة للدبلوماسيين الأجانب لتفقد الأضرار الناتجة عن الاشتباكات التي استمرت قرابة الأسبوع، بينما بدا أن العنف الذي استمر بعد وقف إطلاق النار قد هدأ.

وكان من المفترض أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في ماليزيا حيز التنفيذ منتصف ليل الإثنين، ولكن واصلت تايلاند وكمبوديا تبادل الاتهامات بانتهاك الاتفاق.