سفير الفلبين يودع مصر ويلتقط صورا تذكارية من أمام النيل

كتب وتصوير هاني رجب

نظم سفير الفلبين في القاهرة، عز الدين تاجو، اليوم الثلاثاء، حفل استقبال بمناسبة ختام فترة عمله في مصر التي امتدت لأربع سنوات.

وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات البارزة، بينهم وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي، ومديرة مكتب الأونروا في مصر سحر الجبوري، ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر كارلوس أوليفر كروز.

كما شارك في المناسبة عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية من دول عدة، منها: كوبا، إندونيسيا، بنجلاديش، الأرجنتين، تايلاند، اليونان، سلطنة عمان، ميانمار، كازاخستان، أنجولا، النمسا، سريلانكا، اليابان، زامبيا، رواندا، مالطا، الهند، قبرص، كندا، أذربيجان، السويد، فنزويلا، وجمهورية الدومينيكان.

وحضر أيضا النائب خالد عامر، الأمين المساعد لحزب الجبهة الوطنية بأمانة القاهرة، الذي أشاد بفترة عمل السفير في مصر، مؤكدا أنها شهدت تطورا متناميا في العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة.