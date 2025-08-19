إعلان

نتنياهو لماكرون: دعوتك للاعتراف بـ"فلسطين" زادت من معاداة السامية

07:23 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

نتنياهو وماكرون

وكالات

قالت قناة "آي 24 نيوز" العبرية نقلا عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إن الهجوم على إسرائيل والاعتراف بالفلسطينيين زاد من معاداة السامية، وفق ادّعائه.

وأكد نتنياهو، أن تصريحات الرئيس الفرنسي ليست دبلوماسية ودفعت حماس للإصرار على موقفها، مضيفا "دعوتك للاعتراف بالدولة الفلسطينية استرضاء لحماس، وتشجع الذين يهددون اليهود في فرنسا، كما تغذّي الكراهية في شوارعكم ضد اليهود".

ودعا نتنياهو، الرئيس الفرنسي إلى استبدال "ضعفه وتساهله" قبل حلول رأس السنة العبرية في 23 سبتمبر المقبل.

الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي إسرائيل
