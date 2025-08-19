إعلان

السعودية تنفّذ حكم الإعدام بحق جانٍ مصري في تبوك

02:19 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

وزارة الداخلية السعودية

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة من الجنسية المصرية في منطقة تبوك، وذلك وفقاً لبيان صادر عن الوزارة نُشر عبر وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح البيان أن الجاني المدعو حازم صبري عبدالفتاح علي، مصري الجنسية، أقدم على تهريب أقراص الترامادول والبرازولام المخدرتين إلى داخل المملكة.

وأضافت الوزارة أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض عليه، وأسفرت التحقيقات عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب إليه من جرائم. وبعد إحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت التهمة والحكم عليه بالقتل تعزيراً. وقد تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ثم من المحكمة العليا، قبل صدور أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وأكدت الداخلية أنه تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني يوم الأحد 23/ 2/ 1447هـ الموافق 17/ 8/ 2025م في منطقة تبوك.

