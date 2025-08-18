ترامب: أعتقد أن اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا في المتناول

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إنه يتوقع أن يثمر اجتماع اليوم مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيون عن محادثات "ناجحة"، مؤكدًا أن الهدف هو وقف القتل والتوصل إلى تسوية سياسية للحرب المستمرة في أوكرانيا.

وأضاف ترامب خلال لقائه بزيلنسكي والقادة الأوروبيون، أن بلاده تعمل على عقد اجتماع ثلاثي يجمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني زيلينسكي، مشيرًا إلى أنه سيجري اتصالًا مع بوتين بعد لقائه القادة الأوروبيين.

وأكد ترامب أن روسيا قد تقبل بضمانات أمنية لصالح أوكرانيا، لافتًا إلى أن هذه الضمانات ستكون أحد الملفات المطروحة للنقاش خلال الاجتماع الحالي، كما أشار إلى الحاجة لبحث مسألة "تبادل الأراضي المحتمل" بين أوكرانيا وروسيا كجزء من أي اتفاق تسوية.

وختم ترامب تصريحاته بالتأكيد على أن "اتفاق السلام بات في المتناول، ويمكن تحقيقه في المستقبل القريب".

واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لقاء تناول قضايا السلام والأمن في أوكرانيا، ويأتي ذلك قبل اجتماع أوسع يشارك فيه قادة أوروبيون وممثلون عن الناتو، ضمن مساعي تعزيز التنسيق والدفع نحو حل النزاع في المنطقة.