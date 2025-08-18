إعلان

زيلينسكي يحمل رسالة من زوجته إلى قرينة ترامب

08:59 م الإثنين 18 أغسطس 2025

ترامب يستقبل زيلينسكي

وكالات

بدأ اللقاء بين زيلينسكي وترامب بشكل ودي، حيث شكر زيلينسكي الرئيس الأمريكي على الدعم وسلم رسالة كتبتها زوجته أولينا زيلينسكا للسيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب.

وقال زيلينسكي وهو يسلم الرسالة إلى ترامب: "أغتنم هذه الفرصة لأشكر زوجتك، السيدة الأولى للولايات المتحدة".

وأضاف "لقد أرسلت الرسالة إلى بوتين بشأن أطفالنا المختطفين. وزوجتي، السيدة الأولى لأوكرانيا، أعدت رسالة".

وتابع زيلينسكي مازحا: "إنها ليست لك، بل لزوجتك"، ليرد ترامب مازحا "آه، لقد كنت قلقا".

وأرسلت ميلانيا ترامب رسالة إلى بوتين، بتاريخ 15 أغسطس، حثت فيها الزعيم الروسي على إعادة الأطفال الأوكرانيين المختطفين.

