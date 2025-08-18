إعلان

بن غفير يحذر نتنياهو من الاستسلام أمام حماس

07:41 م الإثنين 18 أغسطس 2025

بن غفير ونتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن استسلام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإيقاف الحرب سيكون "بكاء لأجيال وإضاعة فرصة هائلة".

وأضاف بن غفير أن الفرصة الحالية تتطلب هزيمة الحركة بالكامل، مؤكدا أن نتنياهو لا يملك تفويضا للذهاب نحو صفقة جزئية دون القضاء على حماس، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أضاع في المرة السابقة إنذار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طلب إطلاق سراح الأسرى وإلا ستفتح "أبواب الجحيم.

وفي السياق ذاته، أبلغت (حماس) الوسطاء المصريين والقطريين موافقتها على اقتراح وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي قُدم بالأمس، وذلك حسبما أفاد مصدر في الحركة في تصريحات لقناة الجزيرة.

وكان وفد الحركة الموجود في القاهرة قد تسلم مقترحاً جديداً من الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أفاد مسؤول فلسطيني لوكالة فرانس برس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيتمار بن غفير بنيامين نتنياهو حماس الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ارتباك ما بعد القانون.. كيف يتعامل مؤجرو ومستأجرو الإيجار القديم؟