بن غفير يحذر نتنياهو من الاستسلام أمام حماس

وكالات

قال وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن استسلام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإيقاف الحرب سيكون "بكاء لأجيال وإضاعة فرصة هائلة".

وأضاف بن غفير أن الفرصة الحالية تتطلب هزيمة الحركة بالكامل، مؤكدا أن نتنياهو لا يملك تفويضا للذهاب نحو صفقة جزئية دون القضاء على حماس، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أضاع في المرة السابقة إنذار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طلب إطلاق سراح الأسرى وإلا ستفتح "أبواب الجحيم.

وفي السياق ذاته، أبلغت (حماس) الوسطاء المصريين والقطريين موافقتها على اقتراح وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي قُدم بالأمس، وذلك حسبما أفاد مصدر في الحركة في تصريحات لقناة الجزيرة.

وكان وفد الحركة الموجود في القاهرة قد تسلم مقترحاً جديداً من الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أفاد مسؤول فلسطيني لوكالة فرانس برس.