فرنسا ترد على إغلاق قنصليتها في القدس

وكالات

علقت وزارة الخارجية الفرنسية على إغلاق قنصليتها في القدس، قائلة إنها لم تتلق أي إخطار من إسرائيل في هذا الشأن.

وحذرت الخارجية الفرنسية من أن "قرار إسرائيل إغلاق قنصليتنا بالقدس سيلحق ضررًا بعلاقتنا ويستدعي رد فعل".

واليوم الاثنين، قرر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس عقب عزم باريس الاعتراف بدولة فلسطين.

واعتبرت الخارجية الإسرائيلية أن القنصلية الفرنسية بالقدس تتصرف بتحدٍ، وأن فرنسا تقود الخط المناوئ لإسرائيل، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.