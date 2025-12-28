اختراق هاتف رئيس مكتب نتنياهو.. وقرصنة إيرانية تعلن مسؤوليتها

كتبت- سهر عبد الرحيم:

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن قراصنة اخترقوا هاتف رئيس مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبدأوا بنشر مراسلات بينه وبين أشخاص آخرين.

ومن جانبها، أعلنت مجموعة القرصنة الإيرانية "حنظلة"، أمس السبت، أنها اخترقت جهاز تساحي برافرمان ، رئيس مكتب نتنياهو والمرشح لمنصب سفير إيران لدى المملكة المتحدة.

ونشرت المجموعة الإيرانية صباح اليوم صورًا ومراسلات وقائمة جهات اتصال، يُزعم أنها من الجهاز نفسه، وفق ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وقالت رسالة التهديد التي أرسلتها مجموعة القرصنة، إنه سيتم نشر تفاصيل حول قضية "قطر جيت"، لكن لم تظهر أي بيانات حول هذا الموضوع في السلسلة الأولى من المراسلات المنشورة، بحسب "يديعوت أحرونوت".

وجاء في الرسالة: "لدينا كل شيء: محادثات مشفرة، معاملات سرية، انحلال أخلاقي واقتصادي مخزٍ، إساءة استخدام للسلطة، ابتزاز، رشوة".

وقالت المجموعة، إنها ستنشر في وقتٍ لاحق من اليوم مجموعة من الأسرار. كما نشرت صورًا لبرافرمان مع الرئيسين الأمريكيين الحالي دونالد ترامب والسابق جو بايدن.

ولكن، قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لم يتم رصد أي اختراق لهاتف برافرمان. نحن بصدد التحقق من التقارير".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تعلن فيها مجموعة القرصنة الإيرانية "حنظلة" اختراق هواتف مسؤولين إسرائيليين، فقبل نحو أسبوع ونصف، أعلنت اختراق حساب رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت على تطبيق تليجرام، في عملية أطلقت عليها اسم "الأخطبوط".

وفي البداية، نفى مكتب بينيت اختراق الهاتف، لكن القراصنة نشروا لاحقًا صورًا ووثائق وآلاف أرقام الهواتف على 141 صفحة.