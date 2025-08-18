إعلان

وزير الخارجية: مصر ترفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني

12:31 م الإثنين 18 أغسطس 2025

وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات
قال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، إن مصر تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في معاناته وصموده وثباته على أرضه.

وأكد وزير الخارجية خلال كلمته في مؤتمر صحفي أمام معبر رفح، أن مصر كانت وستظل سنداً للشعب الفلسطيني الشقيق في سعيه المشروع لنيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، مشدداً على أن ما يتعرض له الفلسطينيين الصامدين في قطاع غزة هو جرح مفتوح في ضمير الإنسانية وانتهاك فاضح لكل القوانين والأعراف الدولية.

وأشار إلى أن مصر ترفض رفضاً قاطعاً أي محاولات أو مخططات للتهجير أو المساس بالوجود الفلسطيني على أرضه، سواء من خلال فرض سياسة الأرض المحروقة والتوسع الاستيطاني، أو من خلال فرض واقع سياسي أو ديمغرافي جديد يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

واختتم وزير الخارجية تصريحه بالتأكيد على أن مصر لا يمكن على الإطلاق أن تشارك في أي ظلم تاريخي للشعب الفلسطيني، مؤكداً استمرار الدعم المصري الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي تهجير الفلسطينيين معبر رفح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"أنت أعظم إنجازاتي".. آخر ما كتبته لاعبة الجودو دينا علاء لزوجها قبل مقتلها- فيديو وصور
طقس الساعات المقبلة.. 5 ظواهر جوية تضرب المحافظات بينها الأمطار
فيديو.. ليبي يطلق أسده على عامل مصري ويثير غضبا واسعا