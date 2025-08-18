وزير الخارجية: مصر ترفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني



وكالات

قال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، إن مصر تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في معاناته وصموده وثباته على أرضه.

وأكد وزير الخارجية خلال كلمته في مؤتمر صحفي أمام معبر رفح، أن مصر كانت وستظل سنداً للشعب الفلسطيني الشقيق في سعيه المشروع لنيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، مشدداً على أن ما يتعرض له الفلسطينيين الصامدين في قطاع غزة هو جرح مفتوح في ضمير الإنسانية وانتهاك فاضح لكل القوانين والأعراف الدولية.

وأشار إلى أن مصر ترفض رفضاً قاطعاً أي محاولات أو مخططات للتهجير أو المساس بالوجود الفلسطيني على أرضه، سواء من خلال فرض سياسة الأرض المحروقة والتوسع الاستيطاني، أو من خلال فرض واقع سياسي أو ديمغرافي جديد يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

واختتم وزير الخارجية تصريحه بالتأكيد على أن مصر لا يمكن على الإطلاق أن تشارك في أي ظلم تاريخي للشعب الفلسطيني، مؤكداً استمرار الدعم المصري الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.