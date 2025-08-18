رئيس الوزراء الفلسطيني: مصر وقفت "سدًا منيعًا" أمام مخططات التهجير بغزة

وكالات

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن مصر وقفت "سداً منيعا" أمام مخططات التهجير في غزة، مشيراً إلى أن الحكومة ستعلن قريباً عن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة قطاع غزة، مع التأكيد على أن ذلك لا يعني إنشاء كيان سياسي جديد، بل إعادة تفعيل عمل المؤسسات الفلسطينية في القطاع.

وأضاف مصطفى خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ووزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، أن الحكومة الفلسطينية تحتاج إلى تحرك دولي أكثر فاعلية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن الفلسطينيين لن ييأسوا حتى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأشار إلى ضرورة الضغط الدولي على إسرائيل لإدخال المساعدات وإجبارها على وقف استخدام التجويع كسلاح في غزة، مثمناً جهود الدول التي شاركت في إيصال الدعم الإنساني.

وأكد رئيس الوزراء أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقود تحركات سياسية لوقف العدوان الإسرائيلي، مشدداً على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن الحكومة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة شؤون القطاع.