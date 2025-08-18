المبعوث الأمريكي يدعو إسرائيل للوفاء بالتزاماتها في لبنان

وكالات

قال المبعوث الأمريكي توم باراك، إن الحكومة اللبنانية بدأت في الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بنزع سلاح حزب الله، والآن دور إسرائيل في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى حربها مع الحزب.

وأضاف باراك، خلال لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الاثنين في بيروت، "كل ما نريده هو منفعة لبنان ووقف سوء الفهم من جانب إسرائيل".

واعتبر باراك، أن نزع سلاح حزب الله سيكون في صالح الشيعة وليس ضدهم، موضحًا أنه لا يوجد تهديد لأي طرف في لبنان وأن "إجراء عملية نزع السلاح هي شأن داخلي".

وذكر المبعوث الأمريكي، أن واشنطن لا تسعى لاتفاق جديد بشأن لبنان بل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفًا "سنشهد تقدمًا على كافة الأصعدة في لبنان الفترة المقبلة".

وأردف باراك، قائلًا إن التقدم الذي نعنيه في لبنان يعني حياة أفضل لشعبها والدول المجاورة، مشيرًا إلى الحاجة لخطة اقتصادية للازدهار والتعافي وإعادة الإعمار للجميع وليس فقط في جنوب لبنان.

وقبل قليل، أعلنت الرئاسة اللبنانية بدء الاجتماع بين الرئيس جوزيف عون والمبعوث الأمريكي الخاص توم باراك والوفد المرافق له بقصر بعبدا.

ووصل الموفدين الأمريكيين توم براك ومورجان أورتاجوس إلى القصر الجمهوري في بيروت، اليوم الاثنين.