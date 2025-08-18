فيديو.. ليبي يطلق أسده على عامل مصري ويثير غضبا واسعا

وكالات

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي استياء وغضبًا واسعًا في ليبيا ومصر، بعدما وثّق لحظة قيام صاحب مزرعة ليبي بإطلاق أسده على عامل مصري بغرض المزاح والتسلية.

ويظهر المقطع المصور، الذي انتشر بشكل واسع خلال الساعات الماضية، العامل المصري في حالة فزع وارتباك شديدين بعدما التف حوله الأسد وبدأ في عضّه، فيما بدت على وجهه علامات الفزع.

صاحب مزرعة ليبى يطلق اسد على عامل مصرى وواقف يصور ويضحك

السوشيال ميديا اصبحت حرفياً حرقة دم

مش هقول ليبى ومصرى واهانة والكلام ده لأن مش كل الليبيين كدة

لكن الواقع اننا عايشين فى عالم مليان مرضى وكائنات لاتشبه الانسان ولا الحيوان pic.twitter.com/lCynSi316y — عزة عبد المجيد (@azza_204) August 18, 2025

واشتكى من آلام وجروح جرّاء عضة الأسد، بينما كان صاحب المزرعة يوثّق الواقعة ويضحك، طالبًا من العامل التزام الهدوء حتى "يستمتع" الأسد بمهاجمته، غير مبالٍ بما قد يتسبب به الحيوان المفترس من إصابات خطيرة.

وقد لاقت هذه المشاهد، التي قال ناشطون إنها التقطت في ليبيا دون تحديد مكانها بدقة، إدانات واسعة على المنصات الاجتماعية، حيث وصفها ناشطون بأنها "إهانة للكرامة الإنسانية" و"استهتار بحياة البشر"، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عنها.

وكتب المدون المصري محمد عبد الجليل في تدوينة: "هذه ليست مزحة أو لعبة، بل كانت وسيلة إهانة وإرهاب، وربما استعراضًا للقوة، وكأن كرامة هذا الشاب المصري لا تساوي شيئًا".

وعلّق مدون مصري آخر، مهنّد العتيق، قائلاً: "حتى وإن كان مازحًا، لا يجب أن يقوم بهذا التصرف. هل يعقل أن نثق في حيوان مفترس؟ المشهد مهين جدًا، ويجب على السلطات التدخل ضد كل من يحاول الاستهتار بالكرامة الإنسانية".

ومن جهتها، قالت الناشطة الليبية أميرة الغاوي: "هذه الحادثة تبرز الخلل الأخلاقي وغياب ثقافة التعامل مع العمالة الأجنبية. العامل الأجنبي دائمًا في وضع غير متكافئ ويقع ضحية للاستغلال والإهانة مثل هذا الشاب المصري".

وتعد تربية الحيوانات المفترسة ظاهرة منتشرة في ليبيا، حيث شوهدت كثيرًا أسود ونمور تتجول برفقة أصحابها في الشوارع والأماكن العامة والأحياء السكنية، رغم وجود قرار حكومي يمنع الاحتفاظ بالحيوانات المفترسة وتربيتها في المنازل والمزارع أو الأماكن الخاصة.