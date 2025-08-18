إعلان

روسيا تُحبط محاولة لجهاز الأمن الأوكراني تفجير عبوة ناسفة داخل مركبة على جسر القرم

08:15 ص الإثنين 18 أغسطس 2025

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أرشيفية

وكالات

أعلن الأمن الفيدرالي الروسي، إحباط محاولة جديدة لجهاز الأمن الأوكراني لتفجير عبوة ناسفة عالية القوة داخل مركبة على جسر القرم

جاء في بيان الأمن الفيدرالي الروسي: "وصلت سيارة محملة بعبوة ناسفة مرتجلة شديدة الانفجار إلى روسيا من أوكرانيا عبر عدد من الدول، عبرت الحدود الروسية الجورجية وكان من المفترض أن تتجه إلى إقليم كراسنودار.

وأضاف البيان: "كان من المقرر تسليم السيارة المفخخة لاحقًا إلى سائق آخر - كان من المفترض أن يقودها إلى شبه جزيرة القرم عبر جسر القرم "ليصبح انتحاريًا دون علمه، والذي خطط نظام كييف لاستخدامه "في الخفاء".

ورغم كل حيل الإرهابيين الأوكرانيين، تمكن ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من كشف مخططاتهم بسرعة، وتحديد وتفكيك العبوة الناسفة، التي كانت مُخبأة بعناية في سيارة شيفروليه فولت، بالإضافة إلى اعتقال جميع الأشخاص المتورطين في إيصالها إلى أراضي بلدنا.

كييف حاولت سابقا خلال عام 2025 تنفيذ تفجير انتحاري بسيارة مفخخة على جسر القرم وتم ضبط المتفجرات في بيلاروسيا في طريقها من بولندا.

الأمن الفيدرالي الروسي روسيا جهاز الأمن الأوكراني أوكرانيا الحرب بين روسيا وأوكرانيا استعادة أوكرانيا لشبه جزيرة القرم
