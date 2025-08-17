وكالات

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، أن التقديرات الأولية للجيش تشير إلى أن خطة احتلال مدينة غزة ستستغرق نحو أربعة أشهر.

ونقل مراسل القناة عن مصادر إسرائيلية أن الخطة العسكرية تتضمن إخلاء السكان بشكل واسع على مدار أسبوعين على الأقل، على أن يتم عرض تفاصيل خطة الإخلاء على الإدارة الأمريكية بناءً على طلبها.

وبحسب المصادر، فإن الخطة ستبدأ بمناورة برية تهدف إلى محاصرة المدينة، على أن تعقبها المرحلة الحاسمة بدخول القوات الإسرائيلية بشكل تدريجي، بالتوازي مع شن هجمات جوية مكثفة.

وكانت الهيئة قد أفادت مساء اليوم، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زمير، صادق على الخطط العسكرية الخاصة باحتلال مدينة غزة، وذلك خلال اجتماع خاص عقد في لواء غزة.

كما أوضحت هيئة البث أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، سيعتمد الخطة بشكل رسمي يوم الثلاثاء المقبل، في حين أبلغت إسرائيل الوسطاء أنها تتوقع إعادة حماس إلى طاولة التفاوض، وإلا فإن المرحلة الأولى من العملية ستبدأ قريبًا.

ونقلت الهيئة عن مصادر إسرائيلية أن تل أبيب تعترف بأن التهديدات المتكررة باجتياح غزة لم تدفع حماس حتى الآن للعودة إلى المفاوضات، مؤكدة في الوقت نفسه أن "الصفقة الجزئية" لا تزال مطروحة على جدول الأعمال.