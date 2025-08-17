وكالات

أفادت قناة "فوكس نيوز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤيد مطلب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بفرض موسكو سيطرة كاملة على إقليم دونباس شرق أوكرانيا ضمن شروط أي تسوية محتملة.

ونقلت القناة عن مصدر دبلوماسي أوروبي لم تكشف هويته قوله: "يؤيد الرئيس ترامب اقتراح الرئيس الروسي بأن تسيطر موسكو بالكامل على إقليم دونباس وتجمد خطوط الجبهة في مناطق أخرى للتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا".

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق، أن الرئيس بوتين طالب ترامب خلال قمة ألاسكا بمنح اللغة الروسية صفة رسمية وحماية الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا كجزء من شروط التسوية.

من جانبها، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة السبت أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أكد خلال محادثته مع ترامب عقب القمة أن التنازل عن كامل أراضي دونباس لروسيا أمر مستحيل.