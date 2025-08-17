باكستان: ارتفاع حصيلة القتلى بعد فيضانات بإقليم خيبر باختونخوا إلى 344

(د ب أ)

ذكر مسؤولون أن رجال الإنقاذ واصلوا عمليات البحث عن ضحايا وسط الطمي والحطام في مناطق بإقليم خيبر باختونخوا، بعد أن تسببت الفيضانات العارمة الناجمة عن أمطار موسمية استمرت لأيام عن مقتل 344 شخصا في الإقليم خلال 48 ساعة.

وأصيب 137 شخصا على الأقل، عندما انهارت المنازل وجرفت السيول السكان والماشية والمركبات، حسب صحيفة باكستان تريبيون اليوم الأحد.

وذكر مسؤولون أن حجم الدمار أجبر الحكومة الإقليمية لإعلان ست مناطق- بونر وباجور وسوات وشانجلا ومانسهرا وباتاجرام- مناطق منكوبة بالكارثة.

ودُمرت آلاف المنازل وجرفت المياه الطرق الرئيسية، بما في ذلك جسور وطرق ربط، مما أدى إلى تعقيد عمليات الإنقاذ والإغاثة.

وقال بلال أحمد فيضي، المتحدث باسم وكالة الإنقاذ في إقليم خيبر باختونخوا:"إن الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية والطرق المنهارة تعوق بشدة جهود الإنقاذ، لاسيما نقل الماكينات الثقيلة وسيارات الإسعاف".

وقال محمد سهيل، المتحدث باسم خدمات الطوارئ في بونر إنه تم إعادة فتح أكثر من نصف الطرق المتضررة في المنطقة، مما يسمح للمركبات والآلات الثقيلة بالوصول إلى القرى المعزولة، حسب ما ذكرته وكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الأحد.

وفي واحدة من أعنف الحوادث، لقي 24 شخصا من أسرة واحدة في قرية كادار نجار حتفهم، عندما اجتاحت مياه الفيضانات منزلهم عشية حفل زفاف.

وطبقا لبيان حكومي، فإن رئيس الوزراء شهباز شريف يراقب عمليات الإغاثة وأمر بتسريع توزيع المعونات وإجلاء العالقين وتكثيف عمليات البحث عن المفقودين.