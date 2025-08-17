

وكالات

بدأ صباح اليوم الأحد، تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية نحو معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة.

وخلال اليومين الماضيين، لم تدخل إلى معبر كرم أبو سالم أي من الشاحنات التي كانت أمام معبر رفح البري من الجانب المصري، على اعتبار أنهما يومي عطلة، وبالتالي استؤنف العمل اليوم لإدخال الشاحنات إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة.

ودخلت عشرات الشاحنات خلال الدقائق القليلة الماضية إلى البوابة الجانبية من معبر رفح من الجانب المصري، وصولا إلى معبر كرم أبو سالم، إذ أن الشاحنات ما زالت حتى هذه اللحظة تتحرك باتجاه معبر كرم أبو سالم، محملة بالغذاء، وفقا للغد.

وهذه الشاحنات تتبع البرنامج العالمي للغذاء، وهي محملة بكميات من مختلف أنواع الأغذية، منها المواد الجافة وكذلك البقوليات وغيرها من المواد التي يحتاج إليها القطاع بشكل عاجل، فضلا عن عشرات الشاحنات التي تتبع الهلال الأحمر المصري، والتي دخلت خلال الدقائق القليلة الماضية.