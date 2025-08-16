إعلان

المستشار الألماني: أمريكا مستعدة لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا

08:21 م السبت 16 أغسطس 2025

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، السبت، إن أمريكا مستعدة للمشاركة في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.

وأشارت مصادر، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نظيره الأوكراني فلولوديمير زيلينسكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض تجميد المواجهة ببعض المواقع إن انسحبت كييف من دونيتسك ولوجانسك.

وأوضح مصدر مطلع، أن زيلينسكي قال لترامب إن الانسحاب من أجزاء من دونيتسك أمر مستحيل الحدوث، مشيرا إلى أن ترامب وقادة أوربيين ناقشوا تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا خارج إطار حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وذكر المصدر، أن القادة الأوروبيين يسعون لمعرفة أي دور للولايات المتحدة في الضمانات التي ستقدم لأوكرانيا.

وفي سياق متصل، نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر، أن الجانب الأمريكي خرج بانطباع من قمة ألاسكا بأن بوتين منفتح للتفاوض على منطقتي سومي وخاركيف، موضحين أن الرئيس الروسي طلب خلال لقائه ترامب اعترافا أمريكيا بأن شبه جزيرة القرم و4 مناطق أخرى هي جزء من روسيا.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس أمريكا أوكرانيا ترامب زيلينسكي بوتين شبه جزيرة القرم روسيا
