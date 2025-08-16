تقارير: بوتين يشترط انسحاب أوكرانيا من دونيتسك الشرقية لإنهاء الحرب

وكالات

قالت صحيفة "فايننشال تايمز"، السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طالب أوكرانيا بالانسحاب من منطقة دونيتسك الشرقية كشرط لإنهاء الحرب وفي المقابل سيجمد خط المواجهة في منطقتي خيرسون وزابوروجيا.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي، كايا كالاس، أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها القدرة على إجبار روسيا على التفاوض بجدية.

وأضافت كالاس، أن روسيا لا تنوي إنهاء حربها في أوكرانيا في وقت قريب، مشيرة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواصل إطالة أمد المفاوضات ويأمل أن يفلت بذلك وغادر ألاسكا دون تقديم أي التزامات.

وأكدت المسؤولة الأوروبية كايا كالاس، أن عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التوصل إلى اتفاق سلام أمر بالغ الأهمية بالنسبة لحرب أوكرانيا.

وأصدر المجلس الأوروبي، اليوم السبت، بيانًا مشتركًا للرئيس الفرنسي، ورئيسة الوزراء الإيطالية، والمستشار الألماني، ورئيس الوزراء البريطاني، والرئيس الفنلندي، ورئيس الوزراء البولندي، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك عقب إحاطة قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قمة ألاسكا.

وقال الزعماء الأوروبيون إنهم مستعدون للعمل مع ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أجل عقد قمة ثلاثية في أعقاب اجتماع الرئيس الأمريكي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا أمس، لكنهم أصروا على أن الأمر متروك لأوكرانيا لاتخاذ القرارات على أراضيها.

وأكد القادة الأوروبيون في البيان: "سيستمر دعمنا لأوكرانيا. ونحن عازمون على بذل المزيد من الجهود للحفاظ على قوة أوكرانيا، وصولًا إلى إنهاء القتال وتحقيق سلام عادل ودائم".