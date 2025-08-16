إعلان

بوتين: المفاوضات مع ترامب جرت في أجواء محترمة

02:35 ص السبت 16 أغسطس 2025

قمة ألاسكا

القاهرة_ مصراوي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المفاوضات بينهما جرت في "أجواء محترمة وبنّاءة، يسودها الاحترام المتبادل".

وأضاف بوتين: "كانت مناقشاتنا شاملة ومثمرة، وتمت في إطار من الاحترام المتبادل والبناء".

وجدد شكره لترامب على دعوته لزيارة ألاسكا، مشيرًا إلى أنه "من المنطقي عقد اللقاء هنا، فبلدانا، رغم أن المحيطات تفصل بينهما، جاران في الواقع".

ويلتقيالرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاليا في ألاسكا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة آخر تطورات الحرب في أوكرانيا وعملية السلام.

