القاهرة- مصراوي

توقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل اللقاء أنه سيعرف خلال أول دقيقتين أو ثلاث دقائق أو أربع أو خمس دقائق ما إذا كانت محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستكون "اجتماعاً جيداً أو اجتماعاً سيئاً".

حتى الآن، أمضى الزعيمان حوالي عشر دقائق معاً في الليموزين الرئاسية الأمريكية دون وجود مترجمين، ثم دخلا في اجتماعات مع كبار مساعديهما استمرت نحو 90 دقيقة.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي يوم الخميس: "إذا كان اجتماعاً سيئاً، فسوف ينتهي بسرعة كبيرة، أما إذا كان اجتماعاً جيداً، فسوف نتمكن من تحقيق السلام في المستقبل القريب جداً".

وحظي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باستقبال مختلف تماماً عن ذلك الذي تلقاه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال زيارته للبيت الأبيض في وقت سابق من هذا العام.

ففي مشهد غير اعتيادي شهدناه في فبراير الماضي، تعرض زيلينسكي لوابل من الانتقادات من الرئيس ترامب داخل أروقة البيت الأبيض.

أما اليوم، فقد بدا بوتين مبتسماً وهو يجلس بجوار ترامب داخل السيارة الرئاسية الملقبة بـ"الوحش". وبالنسبة لبوتين، كان ذلك بمثابة انتصار قبل أن يتفوه أي من الطرفين بكلمة.

لم يحقق ترامب مكاسب فورية بمجرد وصول بوتين إلى ألاسكا، لكن الأخير حصد إنجازاً مهماً بمجرد نزوله من الطائرة، ومروره على السجادة الحمراء، وصعوده إلى "الوحش" – وهو الزعيم الذي كان حتى وقت قريب منبوذاً على الساحة الدولية.