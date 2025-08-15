جيش الاحتلال: إطلاق صاروخ مضاد للدروع على قواتنا بحي الزيتون

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات الفرقة 99 تبدأ العمل في منطقة الزيتون على أطراف مدينة غزة.

وذكر الجيش، أن قواته في حي الزيتون تعمل على كشف العبوات الناسفة وتدمير البنى التحتية العسكرية، مشيرًا إلى أن قواته في حي الزيتون هاجمت ودمرت مبنى مفخخًا كان يُستخدم لتخزين الوسائل القتالية، وفق ادعائه.

وأضاف جيش الاحتلال، أن مسلحون أطلقوا صاروخًا مضادًا للدروع على قواته في حي الزيتون دون وقوع إصابات.







