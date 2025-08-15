محتجون مؤيدون لأوكرانيا يحتشدون قبل اجتماع ترامب وبوتين في ألاسكا

أنكوراج (أمريكا)- (د ب أ)

احتشد نحو 140 شخصا في تقاطع مزدحم في مدينة أنكوراج في ألاسكا للتعبير عن احتجاجهم، عشية اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وجذب المتظاهرون، الذين لوحوا بالأعلام الأوكرانية والأمريكية وحملوا لافتات مساء يوم الخميس دعم سائقي السيارات المارة الذين أطلقوا أبواق سياراتهم.

وتساءلت إحدى المشاركين في الاحتجاج وتدعى كريستي ويلر عن سبب عدم حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي للقمة المزمعة يوم الجمعة، قالت: "من المهم للغاية أن نجعل العالم يعرف أن ألاسكا لا توافق على هذا الاجتماع أو الأشخاص المشاركين فيه".

وأضافت: "إن الرئيس زيلينسكي ليس هنا. يجب أن يكون هنا. إن هذا غير منطقي بالنسبة بنا".

وقالت سوزان سول، وهي من المشاركين أيضا في الاحتجاج: "الناس قلقون للغاية. إنهم متعاطفون مع أوكرانيا، وهم غاضبون لأن ترامب رئيسنا".