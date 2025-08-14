وكالات

قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أجابكيان، الأربعاء، إن نوايا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حقيقية ومعروفة منذ عقود ويعلنها بصراحة تماشيا مع السردية التوراتية.

وشددت أجابكيان في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، على ضرورة تكاتف كل الجهود من أجل ردع الاحتلال وتفكيكه احتكاما للقانون الدولي، مؤكدة أن إسرائيل ترغب في ضم الضفة الغربية بالكامل بدليل الانتهاكات اليومية المستمرة.

وأوضحت أجابكيان، أنه آن الوقت لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، لافتة إلى أن دولة الاحتلال تحاول تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية في كل مناحي الحياة.

وأكدت أجابكيان، أن هناك حرب إبادة في غزة وقتل متعمد بالرصاص والتجويع والوضع يزداد سوءا، مشددة على أن السلطة الفلسطينية هي الكيان الشرعي المعترف به وهناك حاجة لدعم دولي لعملها وتسريع الاعتراف بالدولة.

وأضافت وزيرة الخارجية الفلسطينية: "لا نستطيع بمفردنا تحمل متطلبات الحرب على غزة ونطالب الدول بوقف ما يحدث وإدخال المساعدات"، موضحة أن السلطة الفلسطينية لديها رؤية لليوم التالي للحرب على غزة عليها توافق من العديد من عواصم العالم من ناحية الإغاثة والإعمار.