نتنياهو: صور الأطفال الضعفاء بغزة ملفقة وسببها أمراض جينية وليس التجويع

09:46 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

المجاعة في غزة

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن التجويع المتعمد الوحيد الذي يراه في غزة هو ضد الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

وادّعى نتنياهو، أن إسرائيل لا تمارس التجويع في غزة ولا تستهدف المدنيين، متهما حماس بممارسة الإبادة في غزة وأن المحور الإيراني هو الذي ينادي بالقضاء على إسرائيل.

وأشار نتنياهو، إلى أن حكومته أطلقت آلية لتوزيع المساعدات وحماس قامت بنهب وسرقة المساعدات وقتل العاملين الإغاثيين، وفق تعبيره.

وأوضح نتنياهو، أن حكومته تعمل على زيادة مراكز توزيع المساعدات الآمنة في غزة بمقدار أربعة أضعاف وتدعو الدول الأخرى للمشاركة معها.

وزعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن صور الأطفال الضعفاء في غزة ملفقة فهم مصابون بأمراض جينية لا بسبب التجويع أو سوء التغذية، مضيفا "نتعامل مع أكاذيب وصور الملفقة وحملات تشويه تستهدف دولة إسرائيل".

صور الأطفال الضعفاء بغزة ملفقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسرى الإسرائيليين لدى حماس ممارسة الإبادة في غزة أمراض جينية وليس التجويع
