ترامب: ستكون هناك عواقب وخيمة إذا لم يوافق بوتين على وقف الحرب

08:57 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

دونالد ترامب

background

برلين - (أ ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، إنه ستكون هناك "عواقب وخيمة جدا" فى حال لم يوافق نظيره الروسي فلاديمير بوتين على وقف الحرب في أوكرانيا بعد القمة المقررة بعد غد الجمعة.

وأدلى ترامب بهذا التصريح ردا على سؤال من أحد الصحفيين بعد إعلان الفائزين بجوائز مركز كينيدي هذا العام في واشنطن. ولم يكشف ترامب عن طبيعة هذه العواقب المحتملة.

وجاء هذا التصريح بعد وقت قصير من تشاور ترامب مع القادة الأوروبيين، الذين قالوا إن الرئيس ترامب أكد لهم أنه سيعطى الأولوية لمحاولة تحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا عندما يجتمع مع بوتين يوم الجمعة في مدينة أنكوراج بولاية ألاسكا الأمريكية.

ترامب الرئيس الأمريكي بوتين الحرب في أوكرانيا
