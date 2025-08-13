إيران: لا نتدخل في شؤون لبنان وعليها أن تقدر قيمة المقاومة وحزب الله

وكالات

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن طهران لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، مشدداً على احترامها الكامل لسيادة لبنان وقرارات حكومته التي تُتخذ بالتشاور مع القوى المختلفة.

وقال لاريجاني خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم، إن إيران لا ترغب في حدوث أي خلل في علاقاتها مع لبنان، بل تسعى لتعزيز الروابط مع الدولة والشعب اللبناني، مشيرًا إلى أن وحدة لبنان وازدهاره تعتبر من الأولويات المهمة لإيران، التي تدعو إلى حوار شامل وجدي بين جميع الأطراف اللبنانية لمصلحة البلاد.

وحذر لاريجاني من التدخلات الخارجية، مشيراً إلى أن "من يتدخل في شؤون لبنان هم الولايات المتحدة التي قدمت ورقتها"، مؤكداً أن "إسرائيل هي عدو لبنان وتسعى لتحقيق ما فشلت به من خلال الحرب".

وأشار إلى أن محور المقاومة في لبنان، وعلى رأسه حزب الله، يتصرف بتفكير استراتيجي ويقف في وجه التهديدات الإسرائيلية، مؤكداً أن هذا المحور لم يُشكل بناءً على أوامر خارجية، بل ليواجه التدخلات الأجنبية.

وختم لاريجاني بالتأكيد على استعداد إيران لمساعدة لبنان، مشيداً بفهم حزب الله والحكومة اللبنانية للظروف الراهنة، وداعياً اللبنانيين إلى تقدير قيمة المقاومة وحزب الله في لبنان.