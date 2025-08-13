9 قتلى في انفجار بمصنع للمتفجرات بالبرازيل



وكالات

أعلنت السلطات البرازيلية مقتل 9 أسخاص، هم 6 رجال و3 نساء، في انفجار عرضي وقع الثلاثاء في مصنع للمتفجرات في جنوب البلاد.

ووقع الانفجار قرابة الساعة السادسة صباحا في منطقة كوريتيبا، عاصمة ولاية بارانا، بحسب ما أعلنت المتحدثة باسم إدارة الإطفاء، لويسانا جيمارايش.

وأظهرت صور نشرها عناصر الإطفاء بعد السيطرة على الحريق مساحة شاسعة مليئة بالحطام.

وأعلنت السلطات في بادئ الأمر، أن الانفجار خلف 9 مفقودين قبل أن تؤكد مقتلهم جميعا.

وقال الكولونيل هادسون ليونسيو تيكسيرا، وزير الدولة للأمن العام، في تصريح للصحفيين: "لم يعد هناك أيّ أمل في العثور على ناجين من بين الأشخاص التسعة الذين كانوا في ذلك الموقع"، بحسب الغد.

واستمرت عمليات البحث تحت الأنقاض ساعات عدة وشاركت فيها فرق من الكلاب البوليسية.

ونُقل 7 جرحى للعلاج في مستشفيات قريبة.

وأوضحت المتحدّثة باسم إدارة الإطفاء، أن منطقة الانفجار دمرت بالكامل في دائرة شعاعها حوالي 1.5 كيلومتر، تضررت منازل، تضررت مبان، وحدثت موجة صدمة هائلة.

وقال مسؤولون في شركة إيناكس برازيل، مالكة المصنع، خلال مؤتمر صحفي إن أسباب الحادث لا تزال قيد التحقيق.