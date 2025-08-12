إعلان

إيران: يمكننا إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن إذا استوفيت الشروط

05:15 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

إيران

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، الثلاثاء، إنه يمكن إجراء محادثات نووية مباشرة مع واشنطن إذا استوفيت الشروط المناسبة.

ووصف عارف، المطالبات بتخلي طهران عن تخصيب اليورانيوم بالكامل بأنها "مزحة".

وفي يوليو الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن طهران ستقبل بإجراء محادثات نووية مع واشنطن إذا وفّرت ضمانات بعدم شن هجمات أخرى على بلاده.

وأكد عراقجي، في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس"، أن طهران كانت مستعدة دائما وستكون مستعدة مستقبلا لإجراء محادثات نووية لكن ليس قبل حصولها على ضمانات بألا يؤدي ذلك إلى الحرب.

إيران واشنطن محمد رضا عارف
