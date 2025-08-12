إعلان

تركيا تستهدف المنتقدين المعارضين في حملة جديدة لمكافحة الفساد

01:51 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

تركيا تستهدف المعارضين

إسطنبول- (د ب أ)

كثف المحققون الأتراك من حملتهم لمكافحة الفساد التي تستهدف البلديات التي تحكمها المعارضة، حيث قاموا بإلقاء القبض على عدد من المسؤولين في إسطنبول وأنطاليا.

وفي إسطنبول، تم إلقاء القبض على 13 شخصا في إطار العمليات، في حين تم احتجاز 17 شخصا في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأكد حزب الشعب الجمهوري المعارض أن من بين الذين تم إلقاء القبض عليهم موظفين في إدارات المدن وشركات.

وقالت الاناضول إن المشتبه بهم يواجهون تهما تشمل الرشوة والتلاعب بالعطاءات والانتماء لمنظمة إرهابية.

وتأتي هذه الاعتقالات بعد سلسلة من العمليات المشابه التي استهدفت ساسة بحزب الشعب الجمهوري.

