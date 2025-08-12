إعلان

إعلام إسرائيلي: أمهات جنود احتياط يدعين لمسيرات واسعة للمطالبة بإنهاء الحرب

10:35 ص الثلاثاء 12 أغسطس 2025

قطاع غزة

وكالات

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أمهات جنود الاحتياط الإسرائيليين قد وجهن دعوات لتنظيم مسيرات واسعة يوم الأربعاء، للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة.

وقالت الأمهات في بيان، إنه لا يحق لهن البقاء في منازلهن بعد إعلان رئيس الأركان إيال زامير أن الحرب تعرض أبنائهن للخطر، مما يعكس حالة استياء وغضب متزايد بين عائلات الجنود المقاتلين".

وتأتي هذه الدعوات في ظل استمرار الحرب وتصاعد التوترات، خاصة مع تصاعد الخلافات بين رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير بعد قرار المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) باحتلال كامل قطاع غزة، رغم رفض رئيس الأركان.

