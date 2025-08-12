الصين والبرازيل تبحثان سبل تعزيز دور البريكس والتجارة الثنائية

وكالات

قال مكتب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ووسائل إعلام رسمية صينية إن الرئيس الصيني شي جين بينغ ناقش مع نظيره البرازيلي دور مجموعة البريكس والأعمال التجارية الثنائية خلال مكالمة هاتفية.

وقالت الرئاسة البرازيلية في بيان: "تحدث الزعماء لمدة ساعة يوم الاثنين، واتفقوا على دور مجموعة العشرين ومجموعة البريكس في الدفاع عن التعددية"، وأشار البيان إلى أن "الرئيسين أكدا أيضا استعدادهما لمواصلة تحديد فرص الأعمال الجديدة بين الاقتصادين".

وقال لولا الأسبوع الماضي إنه سيبدأ محادثة حول كيفية التعامل مع رسوم ترامب الجمركية مع دول مجموعة البريكس، بعد أن وصف ترامب المجموعة بأنها "معادية لأمريكا" وهددها بفرض رسوم جمركية إضافية.

ووصف شي مجموعة البريكس بأنها منصة رئيسية لبناء التوافق في الجنوب العالمي، وقال إن الصين مستعدة للعمل مع البرازيل لتقديم مثال للوحدة والاعتماد على الذات بين دول الجنوب العالمي الكبرى، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتحتل التجارة الزراعية مكانة بارزة في العلاقات بين الصين والبرازيل. وتحصل الصين، أكبر مستورد لفول الصويا في العالم، على معظم هذه السلعة من البرازيل، ومؤخرًا، وجدت العديد من شركات القهوة البرازيلية فرصة الدخول إلى السوق الصينية بعد أن تضررت الصناعة بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية الكبيرة.

وأظهرت الصين الأسبوع الماضي أيضًا دعمها للبرازيل في مقاومة "السلوك المتسلط" المتمثل في فرض رسوم جمركية مفرطة، دون تسمية الولايات المتحدة.

ووصف شي العلاقات بين البلدين بأنها "في أفضل حالاتها في التاريخ"، مشددًا على ضرورة عمل الجانبين معًا لمعالجة التحديات العالمية وتعزيز التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

