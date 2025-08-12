وزير دفاع أمريكا: أي تسوية سلمية في أوكرانيا ستتطلب تنازلات متبادلة



وكالات

أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن أي تسوية سلمية في أوكرانيا، ستتطلب تنازلات متبادلة، بما في ذلك تبادل الأراضي المحتمل، وفي نهاية المطاف لن تترك أي طرف راضيا تماما.

هيغسيث حول التسوية في أوكرانيا: ستكون هناك تنازلات وتبادل للأراضي

Gettyimages.ru

وخلال وصفه للخيارات المتاحة للاتفاق المحتمل، قال الوزير الأمريكي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز التلفزيونية يوم 11 أغسطس: "في المفاوضات، كما تعلمون، قد يكون هناك تبادل للأراضي. ستكون هناك تنازلات. لن يكون أحد راضيا تماما.

إقرأ المزيد

وزير الدفاع الأمريكي لا يستبعد انضمامه إلى الاجتماع المرتقب بين بوتين وترامب

وزير الدفاع الأمريكي لا يستبعد انضمامه إلى الاجتماع المرتقب بين بوتين وترامب

عندما سئل عما إذا كان يخشى من إرساء سابقة بتبادل الأراضي، قال هيغسيث: "لا، فهذه ليست حربا بدأها الرئيس ترامب. لم يكن هو من تسبب بها. بل كانت نتيجة ضعف إدارتي أوباما وبايدن السابقتين".

ويشار إلى أن الجانبين الروسي والأمريكي كانا قد أكدا سابقا، أن قضية أوكرانيا ستكون محورا رئيسيا للقاء القمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في ألاسكا يوم 15 أغسطس.

وفي وقت سابق، ذكر مسؤولون أمريكيون ومن ضمنهم الرئيس ترامب، أن الإدارة تسعى إلى إنهاء سريع لهذا الصراع عن طريق التفاوض.