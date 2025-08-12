طائرة تصطدم بأخرى أثناء هبوطها في مدينة كاليسبيل الأمريكية



وكالات

أعلنت شرطة مدينة كاليسبيل الأمريكية، أن طائرة كانت تهبط في مطار كاليسبيل بولاية مونتانا الأمريكية اصطدمت بطائرة أخرى على المدرج ما أدى إلى احتراقهما معا.

وأكدت الشرطة عدم وقوع وفيات، وتم تطويق الحريق في الحادث.

وقال رئيس إدارة إطفاء كاليسبيل، جاي هاجن، إن قائد الطائرة وثلاثة ركاب كانوا على متنها.

وأضاف أن الطيار والركاب الثلاثة نجوا من الحادث وهم بحالة جيدة، وتلقى شخصان العلاج من إصابات طفيفة.

وذكر برايان هاينو، رئيس شرطة مقاطعة فلاتهيد، أن إدارة شرطة كاليسبيل ومكتب عمدة مقاطعة فلاتهيد ورجال الإطفاء المحليين متواجدون في موقع الحادث، وفقا لروسيا اليوم.