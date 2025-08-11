إعلان

شركة "البحري" السعودية تنفي مزاعم نقل أسلحة لإسرائيل

08:25 م الإثنين 11 أغسطس 2025

المملكة العربية السعودية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

نفت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" صحة ما تم تداوله بشأن مشاركتها في نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل، مؤكدة أن هذه الادعاءات "عارية تماماً عن الصحة ولا أساس لها".

وأوضحت الشركة في بيان صدر اليوم الاثنين، أنها ملتزمة بسياسات المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وبكافة القوانين المحلية والدولية المنظمة للنقل البحري، مشددة على أنها لم تنقل في أي وقت أي بضائع أو شحنات إلى إسرائيل بأي شكل من الأشكال.

وأضافت أن جميع عملياتها تخضع لرقابة صارمة وإجراءات تدقيق دقيقة لضمان التزامها بالأنظمة، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مزاعم مغرضة تمس سمعتها أو سياساتها.

ويأتي البيان رداً على تقارير إيطالية زعمت أن عمالاً في ميناء جنوة اعترضوا الناقلة السعودية "بحري ينبع" بحجة أنها محملة بأسلحة قادمة من الولايات المتحدة لصالح إسرائيل، وهو ما نفته الشركة جملة وتفصيلاً، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

63

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السعودية نقل أسلحة لإسرائيل شحنات أسلحة النقل السعودي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سجناء الجسد: أطفال يصارعون للبقاء في حرب غزة
مجدي الجلاد عن واقعة سايس نادي القضاة: يجب أن نتغلب على "أمراض السلطة" .. الناس اللي فيها مكفيها