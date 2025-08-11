بن غفير: من يتخذ القرار في إسرائيل هو المستوى السياسي

وكالات

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه حان الوقت ليفهم رئيس الأركان والمدعية العامة العسكرية أن من يتخذ القرارات هو المستوى السياسي.

كان وزير الدفاع الإيطالي، قال إن الحكومة الإسرائيلية فقدت الصواب والإنسانية في ما يتعلق بغزة.

وأضاف الوزير في تصريحات لصحفية "لا ستامبا"، إن ما يحصل ليس عملا عسكريا بأضرار غير مقصودة بل إنكار للقانون وقيم حضارتنا.

وتابع وزير الدفاع الإيطالي، أنه علينا إيجاد طريقة تتجاوز مجرد الإدانة لإجبار رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على التفكير بوضوح.

وأكمل، أن احتلال غزة وبعض الأعمال الخطيرة بالضفة تشكلان تحولا كبيرا ينبغي مواجهته بقرارات.