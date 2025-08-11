إعلان

الصين: ندين استهداف المراسلين ويجب وقف الحرب بغزة فورًا

04:59 م الإثنين 11 أغسطس 2025

وزارة الخارجية الصينية

وكالات

تنعي وزارة الخارجية الصينية المراسلين الذين فقدوا أرواحهم بشكل مأساوي في الصراع بقطاع غزة.

وأكدت الخارجية الصينية، معارضتها الإجراءات التي تضر بالمدنيين، منددة بالأعمال العنيفة التي تستهدف المراسلين.

وطالبت الوزارة إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في غزة فورًا واستئناف وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل.

واغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي، 5 صحفيين في غزة، هم: أنس الشريف ومحمد قريقع مراسلا قناة الجزيرة، وإبراهيم ظاهر المصور الصحفي، ومؤمن عليوة المصور الصحفي، ومحمد نوفل مساعد المصور الصحفي، بالإضافة إلى إصابة عدد من الصحفيين الآخرين.

وأشارت قناة "الجزيرة مباشر"، مساء الأحد، إلى أن قصفًا إسرائيليًا استهدف البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، كما استهدف خيمة للصحفيين أمام البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وزارة الخارجية الصينية ستهداف المراسلين وقف الحرب غزة الأعمال العنيفة
