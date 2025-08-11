حزب الله يدين اغتيال إسرائيل لصحفيين في قطاع غزة



بيروت- (د ب أ)

أدان حزب الله في بيان له اليوم الإثنين، اغتيال إسرائيل ستة صحفيين في قطاع غزة، ووصفها بـ "الجريمة الوحشية والبشعة".

وجاء في بيان "حزب الله": "تدين العلاقات الإعلامية في حزب الله الجريمة الوحشية البشعة التي ارتكبها العدو ‏الصهيوني بحق الصحفيين في قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد ستة صحفيين ‏‏(خمسة شهداء من قناة الجزيرة وشهيد من منصة ساحات)، بعد قصف مباشر ‏ومتعمد طال خيمتهم في محيط مستشفى الشفاء في غزة، وتعتبرها جريمة حرب ‏مكتملة الأركان، وتكشف وحشية هذا الكيان وإجرامه وانعدامه الأخلاقي ‏والإنساني".‏

واعتبر "حزب الله" أن "هذا الاغتيال الممنهج للصحفيين بعد أن اتخذ العدو الإسرائيلي قرارا باحتلال ‏كامل قطاع غزة، يأتي بهدف إبعاد الإعلام عند دوره في كشف ما يقوم به الكيان ‏الصهيوني وما سيقوم به من جرائم ومجازر وإبادة جماعية وتجويع للناس تمهيدا ‏لفرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة."

ودعا البيان "المؤسسات الإعلامية والحقوقية والإنسانية ‏والمنظمات الدولية كافة إلى إدانة هذا الإجرام الصهيوني المتواصل ضد ‏الصحفيين والمؤسسات الإعلامية واتخاذ الإجراءات الضرورية لمقاضاته أمام ‏المحاكم الدولية المختصة".

وكانت إسرائيل قد استهدفت خيمة لصحفيي قناة "الجزيرة"، أمس الأحد، أمام بوابة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مراسلي القناة الجزيرة أنس الشريف، ومحمد قريقع، و3 من طاقم التصوير.