حزب الله: لن تستطيع الحكومة اللبنانية نزع سلاحنا

03:05 م الإثنين 11 أغسطس 2025

حزب الله

background

وكالات

قال نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي، إنه "من المستحيل أن تتمكن الحكومة اللبنانية من تنفيذ قرارها بالنسبة لسحب سلاح الحزب"، معتبرًا أن "هذا أمر مستحيل".


وأضاف قماطي "لن نتخلى عن سلاحنا والشعب كله سيتصدى للحكومة إن حاولت تنفيذ قرارها"، بحسب ما نقلته صحيفة "النهار" اللبنانية.


وفي السياق ذاته، اعتبر النائب في كتلة "الوفاء للمقاومة"، إيهاب حمادة، أن ما فعلته الحكومة اللبنانية هو "ضرب للميثاقية"، مضيفًا "الشعب سيسقطها ولن تكمل حتى الانتخابات المقبلة"، وفق تعبيره.


وجدد حمادة التأكيد على أن الحزب لن يسلم سلاحه، قائلًا: "المقاومة لن تسلّم إبرة من سلاحها"، بحسب ما أوردته "النهار".


ويتزامن ذلك مع بحث الحكومة اللبنانية في نزع سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة، إذ كلفت الجيش بإعداد خطة في هذا الشأن لتطبيقها قبل نهاية العام الجاري.


وأعلن وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، الخميس، أن مجلس الوزراء وافق على "إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي بما فيه حزب الله"، المدعوم من إيران.

