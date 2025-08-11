إعلان

الكويت تمنح تأشيرة سياحية فورية للأجانب المقيمين في دول الخليج

12:42 م الإثنين 11 أغسطس 2025

الكويت تمنح تأشيرة سياحية فورية للأجانب المقيمين ف

background

وكالات

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في الكويت، الشيخ فهد اليوسف، قرارًا يتيح للأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على تأشيرة سياحية لدخول الكويت مباشرة من المنافذ الحدودية.

ووفق القرار المنشور في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، يسمح للأجنبي المقيم في إحدى دول الخليج، شريطة أن تكون إقامته سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بدخول الكويت كسائح، على أن تمنح التأشيرة فور وصوله إلى المنفذ.

ويأتي هذا الإجراء في إطار توجه الكويت لتعزيز الانفتاح وتسهيل إجراءات الدخول، بهدف دعم قطاع السياحة وتنشيط حركة التبادل التجاري، وجذب المزيد من الزوار من المقيمين في دول الجوار الخليجي.

ويرجح أن يسهم القرار في إنعاش السياحة المحلية، خاصة مع الأعداد الكبيرة من الأجانب العاملين والمقيمين في دول مجلس التعاون، الذين يمتلك كثير منهم إقامات طويلة المدى.

الكويت فهد اليوسف دول الخليج دول مجلس التعاون الخليجي
